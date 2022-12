R$ 100 mi: Amapá confirma 13º salário para quinta

Injeção financeira deve aquecer ainda mais o é um estímulo importante às atividades econômicas no fim de ano, sobretudo no comércio.

Compartilhamentos

Uma injeção financeira de aproximadamente R$ 100 milhões deve aquecer a economia local, principalmente o comércio com compras de fim de ano, a partir desta quinta-feira (15), data para a qual o Governo do Amapá hoje (14) confirmou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais.

O 13º alcança mais de 33,4 mil servidores. O valor soma-se também a outros R$ 2,8 milhões injetados a partir do 13º do programa Renda Para Viver Melhor pago nesta quarta-feira para 9,4 mil famílias beneficiárias.

O secretário da Fazenda, Josenildo Abrantes, afirmou que a capacidade do Estado de honrar compromissos, retomar o pagamento integral dos servidores e estimular a atividade econômica do Amapá é resultado das medidas de ajuste fiscal e de equilíbrio do orçamento público, que permitiram superar os efeitos das crises política e econômica nacional, sucedida pela pandemia de covid-19.

“São valores que aquecem o comércio neste fim de ano, movimentam ainda mais a economia e resultam, inclusive, na ampliação das contratações. Vamos concluir a gestão em ritmo consistente de geração de empregos e de renda, com as contas em ótima saúde fiscal e sem déficits para o próximo exercício financeiro”, frisou Abrantes.