Randolfe será o líder do governo no Congresso

Escolha foi do próprio presidente Lula

Da Redação

O presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será o líder do governo no Congresso Nacional.

A confirmação foi feita hoje (29).

“Nada disso (do futuro governo) dará certo se a gente não tiver bons líderes na Câmara e no Senado”, disse Lula.

“Obrigado presidente Lula pela confiança que depositou em mim. Como líder do governo no Congresso Nacional, vou atuar incansavelmente para unir o Brasil e melhorar a vida do nosso povo. Vamos para uma nova página da nossa história! A página na reconstrução!”, comentou Randolfe nas redes sociais.

Randolfe foi um dos integrantes do “conselho político” da campanha de Lula e esteve em campanha pelo Brasil junto com o presidente eleito.

Antes disso, também liderou a oposição contra o presidente Jair Bolsonaro, papel que ganhou ainda mais visibilidade durante a CPI da Covid no Senado, comissão em que ele foi vice-presidente.

Randolfe tem 50 anos, e é senador pelo Amapá desde 2010. Ele está no segundo mandato, que encerrará apenas em 2026.

Este foi o segundo anúncio do dia envolvendo um político do Amapá. Mais cedo, Lula anunciou Waldez Góes como ministro da Integração Nacional, indicado pelo senador Davi Alcolumbre,