Recém-chegado a Macapá, usuário de drogas é morto a tiros

Crime ocorreu em uma residência no Bairro Novo Horizonte, na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois bandidos invadiram uma casa e mataram a tiros um usuário de drogas que estava há uma semana em Macapá.

O homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (8), por volta de 21h, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte.

Wemerson Diguimar da Silva, de 31 anos, foi executado em cima da cama onde dormia. Ele havia chegado recentemente do município de Porto Grande, a 100 km de Macapá, e estava morando em uma casa cedida por uma conhecida da família.

O tenente Adriano Almeida, do 2º Batalhão, confirmou que os criminosos já chegaram atirando em Wemerson, depois fugiram por uma área de mata que fica atrás da casa e ainda não foram reconhecidos.

Um amigo de bebedeira da vítima estava no quarto quando os bandidos chegaram metendo o pé na porta, mas a polícia confirmou que ele não lembra de nada, pois estaria embriagado no momento do ataque.

Inicialmente, o delegado César Ávila, da Homicídios, trata o caso como acerto de contas, possivelmente relacionado por dívidas com traficantes.

Wemerson, segundo moradores, também cometia furtos para poder sustentar a dependência química. Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso.