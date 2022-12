Servidor federal é morto com tiro na cabeça

Crime ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um servidor do Ministério da Fazenda foi morto com um tiro na cabeça ao reagir a um assalto ocorrido na noite desta terça-feira (6), por volta de 20h, no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá. Inicialmente, a Polícia Civil trata o caso como latrocínio.

Vinicius Socorro Tavares tinha 54 anos. Ele estava em uma lanchonete localizada na Rua Remos Amoras, acompanhado de uma mulher, quando passou a ser alvo de dois bandidos.

A PM apurou que a dupla já chegou rendendo o funcionário público, perguntando por uma suposta arma de fogo que ele teria.

Em seguida, tentaram levá-lo para o carro dele, que estava estacionado em frente à lanchonete, foi quando ele reagiu e os criminosos começaram a atirar.

Um dos disparos acertou o vidro da porta traseira do carro de Vinicius. Os peritos constataram que ele foi atingido por um disparo na nuca. O óbito foi confirmado no local pelo Samu.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, também investiga uma outra versão, de que um dos criminosos teria dito para a vítima: “lembras de mim?”.

Após o tiroteio, a PM cercou a região, mas a dupla conseguiu fugir de bicicleta levando o celular da vítima.

A mulher que acompanhava a vítima aguardou a polícia no local e teve o celular apreendido pela Polícia Civil.

Agora, a investigação busca identificar os bandidos, saber se Vinicius Tavares estaria armado e se os bandidos também levaram o armamento, pois ele tinha registro de licença apenas para posse de arma de fogo.