Ouça a análise de II Reis 12

Compartilhamentos

Bom dia! A missão do jovem rei Joás não teve início aos 7 anos. Durante os seis anos em que viveu escondido no templo para não ser assassinado, ele teve como figura paterna o sacerdote Joiada, com quem aprendeu os ensinamentos de Deus. Somos Casa Espiritual do Senhor dos Exércitos. Ouça a análise de II Reis 12 com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo domingo (4).