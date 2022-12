STF abre caminho para 4º mandato de Kaká, mas pode haver surpresa

ELEIÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ

Mesmo com respaldo judicial, o atual presidente terá dificuldades para ter os votos necessários

Por SELES NAFES

O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de proibir reconduções sucessivas em casas legislativas, mas um aspecto da decisão abriu uma brecha para que isso ocorra mais uma vez no Amapá.

O presidente da Assembleia Legislativa, Kaká Barbosa, tenta um inédito 4º mandato consecutivo, e já se movimenta atrás de apoio, principalmente com os novos deputados que tomarão posse no dia 1º de fevereiro. Mas, como ele não é o único de olho no comando da Casa, Kaká poderá ter surpresas.

Ontem (7), o STF julgou de uma só vez 9 ações diretas de inconstitucionalidade de diferentes estados, e consolidou o entendimento de que é permitida apenas uma reeleição. Contudo, essa regra só vale para quem já estava eleito a partir do acórdão do Supremo, publicado em janeiro de 2021.

Ou seja, para o STF, Kaká e outros deputados pelo país estão eleitos e têm direito a mais uma recondução. Ele terminará o atual mandato e poderá buscar um novo, o quarto consecutivo, batendo o recorde de Júlio Miranda (3) e Moisés Souza (3).

Mas o presidente poderá ter surpresas na tentativa de galvanizar apoio. Primeiro, terá de tirar de tempo adversários potenciais, como Jack JK (SD), Alliny Serrão (UB) e Jaime Perez (PTB). Para isso, tem buscado dialogar com os parlamentares eleitos.

