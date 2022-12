Suspeito de matar borracheiro morre em confronto com o Bope

Confronto ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de homicídio morreu em confronto com o Bope no domingo (18) no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O confronto ocorreu por volta de 17h30, em uma área de pontes da Avenida Dom Pedro I, depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre um grupo armado que estaria se preparando para mais uma execução.

A informação também apontava que o bando seria o mesmo que executou o borracheiro Ismael das chagas Figueiredo, de 30 anos, assassinado no dia último dia 16, por volta de 19h50, no Bairro Fonte Nova.

Segundo a polícia, no momento da chegada da equipe do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro/Bope) na área de palafitas, os militares visualizaram três homens armados correndo. Eles entraram em uma casa de madeira. Dois deles pularam no lago por trás do imóvel, quando os policiais entraram na casa.

O terceiro suspeito recebeu a polícia a tiros. Os militares reagiram e balearam o suspeito. Depois que o Samu confirmou o óbito, ele foi identificado como Edson Soares Lobato, santanense, de 20 anos.

Segundo a polícia, ele já responde a processos de roubo e é investigado em processos de homicídios na cidade.

A arma usada para trocar tiros com a polícia, um revólver calibre 38, com 4 munições deflagradas, 1 percutida e 1 munição intacta, além de um radiocomunicador, foram entregues à Polícia Civil.

Borracheiro

De acordo com informações apuradas pelo 4º Batalhão, Ismael estava em frente à borracharia onde trabalhava, na Rua Everaldo Vasconcelos, quando foi baleado por dois indivíduos que chegaram de bicicleta.

O disparo transfixou o braço e atingiu o tórax do borracheiro. Ele ainda foi socorrido ao hospital da cidade, mas não resistiu. Edson Soares seria um desses dois suspeitos.