Taxista tem carro levado em assalto pela 3ª vez

Motorista roda na praça de Macapá há mais de 10 anos

Por RODRIGO ÍNDIO

Paulo Sérgio dos Santos Navegante, de 50 anos, trabalha há mais de uma década como taxista. Durante esse período foi assaltado três vezes, em Macapá.

O motorista conta que nos dois primeiros roubos teve somente a renda levada, o que o fazia rodar mais ainda para compensar os valores roubados. Porém, recentemente, os bandidos levaram não só o dinheiro, mas também o carro.

O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (8). Dois criminosos fingiram uma falsa corrida, saindo do Bairro Zerão, zona sul. Quando o veículo chegou no início da Rua Hildemar Maia, no Muca, os assaltantes anunciaram o roubo.

“O [criminoso] que estava atrás, estava com arma de fogo. Mandaram eu descer do carro e se evadiram. Era por volta de 13h50 para às 14h. O carro é minha renda, preciso dele para trabalhar, sem ele, será difícil pra me manter e pagar minhas contas. Espero que encontrem”, lamentou Paulo Sérgio.

O taxista havia conseguido, recentemente, quitar o carro com o suor do trabalho realizado diuturnamente com corridas.

O trabalhador estava numa campanha nas redes sociais pedindo que a população ajudasse com informações, mas, no início da tarde, o veículo foi encontrado abandonado no Canal do Jandiá.