Teles poderá disputar a prefeitura de Macapá

O vice-governador eleito vem tendo o nome trabalhado dentro do PDT

Por SELES NAFES

O economista Antônio Teles Júnior (PDT) ainda não foi empossado como vice-governador, mas o nome dele já vem sendo trabalhado nos bastidores para concorrer à prefeitura de Macapá, em 2024. Se conseguir a indicação, buscará apoio do governador Clécio Luís (SD), que será diplomado com ele no próximo dia 19 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).

A capacidade técnica e bom trânsito político são vistas por lideranças do PDT e aliados como as principais credenciais do vice-governador eleito, além do currículo acadêmico e experiência em gestão pública.

Teles acumula conhecimento graças a passagens bem-sucedidas pela Secretaria de Planejamento do Estado, Secretaria de Cidades e Agência Amapá de Desenvolvimento. Mas foi na pasta de Cidades que ele aumentou a capilaridade política ao fazer uma imersão pelos municípios.

No início do segundo semestre deste ano, foi indicado à vaga de vice na chapa de Clécio pelo PDT de Waldez Góes, e em 2024 poderá enfrentar o atual prefeito Dr Furlan (sem partido).

Apesar da popularidade gerada pelos milhões em emendas federais e investimento pessoal maciço nas redes sociais, o “prefeitão” terá dificuldade de conseguir apoio político em seu projeto de reeleição. Em 2022, ele passou como um rolo compressor sobre aliados na ambição de eleger a esposa senadora. Perdeu a credibilidade com os “amigos”, mas na política não existem inimigos eternos.