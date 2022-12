Ouça a analise de II Reis 10

Compartilhamentos

Bom dia! O massacre da família do rei Acabe e da rainha Jezabel continuou. Geú matou os 70 descendentes da família e decidiu fazer o mesmo com os líderes do culto a Baal. O novo rei começou bem, mas não perseverou em alguns aspectos. No que aprendemos lendo as escrituras e na experiência diária com Deus, temos que insistir e fazer o que é certo. Ouça a análise de II Reis 10 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (2) com o nosso Senhor Jesus!