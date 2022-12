Tiroteio deixa um morto em Santana

Vítima foi socorrida pela PM ao Hospital de Emergência. Crime ocorreu no Bairro Paraiso, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Um tiroteio deixou um jovem morto neste sábado (10) no município de Santana, a 17 km de Macapá. O crime ocorreu por volta de 14h45, na Alameda A, Bairro Paraíso.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), quando equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá chegaram ao local, os disparos já haviam cessado, mas os militares encontraram Oziel Costa do Carmo, de 19 anos, baleado.

Sem conseguir comunicação com o Samu, os próprios policiais prestaram socorro de emergência à vítima e a levaram ao Hospital de Emergência da cidade, onde ele já chegou sem sinais vitais. O médico da unidade confirmou o óbito.

Natural de Afuá (PA), Oziel não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia. Equipes de radiopatrulha voltaram ao Bairro Paraíso e fizeram diligências, mas não nenhum suspeito foi localizado.