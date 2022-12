Trabalhador surdo morre atropelado por motorista embriagado

Acidente ocorreu na Avenida Acelino de Leão, no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem surdo, identificado como Rogério Viana Vaz, de 52 anos, morreu após ser atropelado por um carro dirigido por condutor embriagado.

O crime ocorreu na noite de domingo (4) na Avenida Acelino de Leão, no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá, por volta de 19h15.

De acordo com a Polícia Militar, populares relataram que a picape Montana de cor prata dirigida por Edward Younes, de 57 anos, “ziguezagueava” pela via e atropelou Rogério Vaz pelas costas. A vítima caminhava pelo acostamento da via.

O motorista tentou fugir do local, mas foi contido por populares até a chegada do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Ele estava com a documentação do veículo atrasada.

Além disso, o teste do etilômetro apontou que ele dirigia sob efeito de alto teor alcoólico, caracterizando crime de trânsito. Edward Younes foi conduzido para a delegacia.

Rogério Vaz era conhecido por ser um homem bastante trabalhador, o que lhe fazia ser muito querido na comunidade.