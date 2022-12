Tráfego muda na Duca Serra

Mudanças no trânsito no trecho da zona oeste de Macapá iniciaram neste sábado.

Por conta de uma nova frente de trabalho, o fluxo do trânsito no trecho do viaduto da integração, na Rodovia Duca Serra, acesso à Região Metropolitana de Macapá. Uma via do viaduto começará a ser utilizada para que a obra na rodovia seja executada.

Quem trafega no sentido Macapá/Santana deverá passar pela pista ao lado do viaduto, em frente a ABB e seguir na ponte da Lagoa dos Índios. Já quem trafegar no sentido Santana/Macapá deverá passar por cima do viaduto, num dos lados liberados e seguir na rodovia Duca Serra em direção à Avenida Padre Júlio.

A mudança é necessária para que seja feito o trabalho de encaixe da cabeceira do viaduto com as pistas nos sentidos Santana/Macapá e Macapá/Santana.