Ouça a análise de II Reis 15

Compartilhamentos

Bom dia! O orgulhoso e arrogante rei Asarias (Judá) teve lepra, mas não alcançou a cura e foi consumido até a morte. Enquanto isso, em Israel mortes e conspirações mergulharam a nação em anos de trevas. Fazer parte de uma nação eleita não garantia a salvação. Isso só ocorre quando há uma transformação, de dentro para fora. Ouça a análise de II Reis 15 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!