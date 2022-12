Vamos combater a fome?

Projeto de jovens advogados do Amapá mobiliza novas doações para o mês de dezembro

Por MATEUS SERRA (advogado)

Em outubro deste ano, houve a criação do projeto #NorteSemFome, que já doou mais de 270 cestas básicas na primeira ação, ocorrida em novembro.

Agora, estamos no segundo mês de doações em três municípios do Amapá e, futuramente, os planos são de expansão para o Pará.

Como o Projeto Funciona?

Todos os meses, a equipe se reúne em comunidades vulneráveis nos diversos municípios do Amapá, para entregar cestas básicas consignadas através de doações.

Essas doações são compostas por parte dos honorários dos nossos escritórios, bem como pelos clientes e interessados podem fazer sua doação espontânea.

No entanto, todos nós podemos ajudar!

Para doar é muito fácil. Primeiramente, basta acessar a página da campanha. Lá, você encontrará o histórico do projeto, a ação feita, bem como a prestação de contas dos valores arrecadados.

Doações de dezembro

As doações do mês de dezembro serão realizadas no sábado, dia 17, às 9h, em Macapá, Santana e Laranjal do Jari, municípios onde o escritório atua.

Os locais de entrega serão na área de ressaca do bairro Universidade, em Macapá, no bairro Nova Brasília em Santana e em Laranjal do Jari, no bairro Samaúma.

Por fim, as cestas básicas estão divididas da seguinte forma: 180 em Macapá; 70 em Santana e 32 em Laranjal do Jari. Totalizando o valor de R$ 28.200,00.

E aí, vamos Transformar Vidas?