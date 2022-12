Waldez inspeciona obras do PAC

Habitacionais firam localizados na zona note de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), realizou nesta sexta-feira (23), uma visita técnica nas obras dos conjuntos habitacionais PAC Congós e PAC Aturiá, que estão em fase de conclusão.

Góes falou quando devem ser entregues os habitacionais na zona sul de Macapá, assim, como a 2ª etapa do Conjunto Miracema, na zona norte (veja no vídeo).

Os projetos beneficiarão 788 famílias que possuem residências em áreas de ressaca ou insalubres.

Os habitacionais estão passando por serviços de saneamento básico, rede de abastecimento de água, energia elétrica e terão campo de futebol, quadra de vôlei, dois centros comunitário, playground, urbanização da área e mobilidade urbana.

O investimento é de R$ 42 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com contrapartida de R$ 20 milhões do Governo do Amapá, o que totaliza R$ 62 milhões.