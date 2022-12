Waldez se despede do governo inaugurando viaduto e obras em rodovia

Elevado passa por cima do local onde será feita a conexão das rodovias

Por SELES NAFES

O governador Waldez Góes (PDT) e o senador Davi Alcolumbre (UB) inauguraram ontem (30) à noite o viaduto no trecho onde haverá a integração entre as rodovias Duca Serra, Norte-Sul e BR-210, em Macapá. Foi a última inauguração de Waldez, que encerra o quarto mandato à meia-noite de hoje.

Além do viaduto, foi inaugurada a duplicação do trecho, nova ponte da Lagoa dos Índios e sistema de iluminação em LED.

O viaduto custou R$ 6,4 milhões articulados por Davi Alcolumbre. A partir de janeiro, caberá ao novo governo concluir as duas pistas que passarão por baixo do viaduto que tem 100 metros de comprimento, 18 metros de largura e quatro pistas de rolamento.

Pela manhã, Waldez cumpriu uma série de agendas internas com gestores do governo, entre elas um encontro de despedida e agradecimentos no Palácio do Setentrião.

Depois de passar a faixa a Clécio (SD) à meia-noite na Assembleia Legislativa, Waldez segue para Brasília para a posse do presidente Lula (PT), e aguardará sua posse como ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento.