20 membros de facção são presos em operação em Macapá

Ação foi a 17ª fase da Operação Asfixia, que ocorreu em diversos bairros da capital.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil anunciou a captura de 20 integrantes do crime organizado no Amapá. As prisões ocorreram na quinta-feira (26), durante uma varredura em 30 bairros de Macapá. Todos estavam com a prisão preventiva decretada ou foram flagrados descumprindo restrições judiciais.

A ação corresponde à 17ª fase da Operação Asfixia, que tem apoio da Secretaria da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e seu Grupo Tático Aéreo (GTA).

Os alvos, mencionou o delegado Fábio Araújo, chefe da Coordenadoria de Operações e Recurso Especiais (CORE) da Polícia Civil, são pessoas envolvidas em crimes violentos e tráfico de drogas.

“Essas 20 prisões são de pessoas acusadas ou condenadas pelas práticas dos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas. É uma resposta a essa onda de homicídios que vem ocorrendo nos últimos dias. As investigações continuarão. Já temos a identificação de alguns executores e, a qualquer momento, outras prisões acontecerão”, assegurou o delegado.

A operação contou com a participação de mais de 60 policiais civis de diversas Delegacias da Capital e Especializadas.