A 20 dias do desfile, obras do sambódromo chegam a 50%

Revitalização e adaptação da estrutura na zona sul de Macapá compreende serviços de pintura, reparos elétricos, reforço nos alambrados e na iluminação.

Da REDAÇÃO

A três semanas do desfile oficial das escolas de samba do Amapá, as obras de reforma e revitalização do sambódromo chegaram a 50%, anunciou nesta sexta-feira (27), a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf).

A festa das dez agremiações carnavalescas está prevista para os dias 17 e 18 de fevereiro. Até lá já deverão estar concluídos os serviços de reparo elétrico, pintura, revitalização das arquibancadas e banheiros, reforço dos alambrados, iluminação, retirada das arquibancadas metálicas, impermeabilização da estrutura e instalação do sistema de para-raios. O trabalho começou em dezembro de 2022.

Todos esses serviços são para deixar a estrutura adequada e segura ao público. A Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap) também atua com limpeza de toda a área interna e externa, e retirada de entulhos. Também será feita a recuperação asfáltica da Ivaldo Veras, com a operação tapa-buraco, limpeza de canaletas e pintura do meio-fio.

A previsão da conclusão é para o dia 10 de fevereiro.