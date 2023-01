A morte que leva à vida

Acompanhe a análise de II Crônicas 6

Bom dia! O primeiro templo foi idealizado por Deus e construído pelo Rei Salomão. Além do Santíssimo, o lugar mais sagrado do templo, havia outros espaços como o altar de sacrifícios, onde, antes de entrar no templo, a pessoa precisava primeiro deixar seu sacrifício. Ou seja, antes de entrar na presença de Deus, era preciso deixar o seu sacrifício de animais que depois eram queimados. Eram cenas chocantes para os dias de hoje, mas Deus já estava ilustrando seu plano de sacrifício envolvendo o cordeiro definitivo, Jesus. Veja a análise de II Crônicas 4 e tenha uma ótima quinta-feira (19).