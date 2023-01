Ação de vacinação vai imunizar contra dezenas de doenças

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma ação itinerante para atualizar a caderneta de vacinação da população na zona sul de Macapá vai iniciar na próxima segunda-feira (23). O objetivo é incentivar a cobertura vacinal com a oferta de vacinas de rotina, contra covid-19 e Meningocócica C.

A ação, que vai até o sábado (28), sempre no horário de 14h às 19h, ocorrerá no CEU das Artes Zona Sul, localizado na Avenida Ivaldo Veras, ao lado da Cidade do Samba, no Bairro Jardim Marco Zero. A organização é da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A Meningocócica C é destinada para crianças de até 10 anos, trabalhadores da área da saúde, educação e dos transportes coletivos.

Estudantes da área da saúde, atuantes nos serviços de saúde, também podem tomar a vacina, mediante documento comprobatório de atuação na área.

O imunizante previne de doenças infecciosas graves causadas por bactéria, podendo provocar infecções no sangue e generalizadas, como meningite e sepse.

As vacinas de rotina e de covid-19 estão disponíveis para o público que ainda não atualizou a caderneta. Veja quais são os imunizantes e públicos:

Janssen

3° dose de 18 anos +

4° dose 40 anos +

Pfizer

3° dose 12 a 17 anos, grávidas, lactantes, acamados e pessoas com comorbidades

Vacinas de rotina:

Hepatite b

Pentavalente

VIP (contra poliomielite)

Pneumocócica 10

Rotavírus

Febre Amarela

DTP

Tríplice Viral (SCR)

Hepatite A

VOP

Varicela

Meningocócica ACWY

HPV

Dupla adulto

DTpa

Os documentos necessários para aplicação dos imunizantes são: documento de identidade, carteira de vacinação e documento comprobatório de profissão ou atuação em serviços de saúde.