Acusado de matar cunhado com golpe no pescoço vai para o presídio

Crime ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Após audiência de custódia, a Justiça decidiu manter preso o homem acusado de matar o cunhado após uma discussão. O crime ocorreu na última sexta-feira (27), na cidade de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

O autônomo Ednei Ribamar de Sousa, de 41 anos, morreu no Hospital Estadual no município após ser esfaqueado no pescoço. Ele perdeu muito sangue.

Horas depois, com apoio da Polícia Militar, agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari, prenderam em flagrante o acusado, conhecido na cidade como Erasmo, de 29 anos.

De acordo com o delegado Rômulo Viégas, a vítima e o acusado bebiam juntos na casa de Ednei, por volta de 16h20, na Rua Piquiá, no Bairro Buritizal, quando tiveram um desentendimento.

“Os dois estavam bebidos, se desentenderam. Segundo o acusado, a vítima tentou lhe dar um tapa no rosto, ele desviou. O acusado então foi pra dentro da casa, enquanto a vítima sentou-se em frente a casa. O acusado chegou por trás, puxou a vítima pelo cabelo para trás e ‘picotou’ o pescoço dela”, relatou o delegado sobre o depoimento.

Erasmo, que é irmão da esposa de Ribamar, já havia sido preso por violência doméstica, em outubro de 2022.

Segundo o delegado, o acusado será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá.