Acusado de matar vendedor de espetinho é preso

Acusado foi preso pela Polícia Civil. Crime ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

Um homem acusado de matar um trabalhador à covardia foi preso na quinta-feira (19) pela Polícia Civil do Amapá.

O crime foi investigado pela equipe da 1ª DP de Laranjal do Jari, cidade onde o crime ocorreu, a 270 km de Macapá.

Segundo a polícia, além do homicídio – qualificado por não possibilitar chance de defesa à vítima – o acusado também foi indicado por aliciar e abusar sexualmente de uma criança.

A acusado, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, estava com a prisão preventiva decretada. Ele é o principal suspeito do assassinato de Anadilson Frazão, ocorrido no último domingo, 15 de janeiro.

De acordo com o delegado Rômulo Viégas, a vítima era muito conhecida e querida na cidade, pois trabalhava como vendedor de espetinho e atendia a todos com simpatia.

“A vítima vivia de maneira humilde. Sua morte gerou sérias repercussões na cidade, assim como grande comoção social. Demos à população uma resposta rápida e eficaz”, afirmou o delegado.

O homem preso foi encaminhado à audiência de custódia e, em seguida, ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá.