Acusado de tentar matar a cunhada em briga por ciúmes é preso e indiciado

O homem está preso em Matogrosso, para onde fugiu depois do crime

Por LEONARDO MELO

A Polícia Civil do Amapá indiciou um homem acusado de tentar matar a cunhada após uma briga por ciúmes. O crime, que é tratado como tentativa de feminicídio, ocorreu no Natal de 2021 no município de Laranjal do Jari, no sul do estado.

De acordo com as investigações, o grupo de parentes e amigos bebia desde a véspera de Natal, quando a vítima teria entrado em luta corporal com a esposa do agressor, supostamente por ciúmes. A vítima saiu do local e foi para a casa de uma amiga onde continuou bebendo até o amanhecer.

Por volta das 9h do dia 25, o agressor foi atrás dela e a agrediu com diversos golpes de terçado. A vítima correu para dentro da casa da amiga e se escondeu debaixo de uma cama, onde ela acabou desmaiando em função dos ferimentos.

“A vítima muito ferida ainda conseguiu andar alguns metros até a casa dela e novamente desmaiou, e foi socorrida”, explicou a delegada Ellen Gomes, da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM).

A delegada Ellen Gomes solicitou à justiça a prisão preventiva do acusado, mas ele fugiu.

No fim de dezembro passado, ele foi encontrado e preso no interior do estado do Matogrosso, e agora aguarda decisão judicial para ser transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).