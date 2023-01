Agressor que deixou a esposa mancando é denunciado pela cunhada e acaba preso

Acusado foi preso pela Polícia Civil no local das agressões, no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que deixou a esposa lesionada com agressões no rosto e na perna foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amapá após ser denunciado pela cunhada – irmã da vítima. O caso ocorreu na segunda-feira (16), na residência do casal, no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

De acordo com o delegado Leonardo Fabrício Leite, o crime foi denunciado pela irmã da vítima. Ela procurou o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública Ciosp do Conjunto Macapaba, e apresentou um vídeo da vítima com o rosto inchado e mancando após ser agredida em uma das pernas.

“A denunciante chegou por volta de 12h30 na delegacia. Ela nos mostrou um vídeo em que a vítima estava mancando. Com apoio do delegado Ismael Nascimento e sua equipe da 7ª DP, fomos até o endereço da vítima e do agressor onde constatamos as lesões”, relatou o delegado Fabrício Leite.

Sem imaginar que seria denunciado, o agressor ainda estava na casa e ao perceber a presença dos policiais, se escondeu no banheiro de um dos quartos. Mas, logo foi localizado e contido.

As autoridades não divulgaram o nome do acusado, mas ele foi preso e autuado em flagrante por lesão corporal no contexto da violência doméstica, na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.