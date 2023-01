Amapá divulga calendário do IPVA 2023

Quem optar pela quitação em cota única terá desconto de 20%.

Da REDAÇÃO

O Estado divulgou o calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículo (IPVA) 2023. Contribuintes que optarem pela quitação em cota única terão desconto de 20% no valor do documento.

Os boletos de cobrança podem ser acessados nos sites da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) ou do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ou presencialmente nos boxes do Detran nas unidades Super Fácil.

Para ter acesso ao documento, basta que o proprietário tenha em mãos as informações da placa e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo.

Vencimentos

Licenciamento, cota única ou 1ª cota: até 15 de março

2ª cota: 17 de abril

3ª cota: 16 de maio

4ª cota: 15 de junho

5ª cota: 17 de julho

6ª cota: 15 de agosto

Prazo máximo para licenciamento: 31 de agosto

Início da fiscalização: 1º de setembro

Alíquotas

No calendário, constam também as informações sobre as alíquotas aplicáveis para cada tipo de veículo. Para automóveis, caminhonetes, e embarcações recreativas ou esportivas, incluindo motos aquáticas e aeronaves não destinadas a atividades comerciais, a alíquota do IPVA é de 3% sobre o preço do automóvel.

Para veículos como ônibus, micro-ônibus, caminhões, motocicletas e similares, o índice é de 1,5%. Já para aeronaves e embarcações não recreativas, a alíquota é de 0,5%.