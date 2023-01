Amapá envia policiais a Brasília para reforço contra ataques

São 20 militares que irão auxiliar na defesa nacional após os atos antidemocráticos. Policiais embarcaram hoje de Macapá

Da REDAÇÃO

O Amapá vai enviar 20 policiais a Brasília para ajudar no reforço da segurança nacional após ataques antidemocráticos de domingo (8).

Nesta segunda-feira (9), 10 militares, sendo cinco do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e cinco do Batalhão de Força Tática, embarcaram para o Distrito Federal. Nesta terça-feira (10), outros 10 policiais seguem viagem para completar o efetivo. Eles vão compor a Força Nacional de Segurança Pública.

A cooperação é uma das estratégias do governador do Amapá, Clécio Luís, e representantes da Segurança Pública para evitar atos antidemocráticos. Outras ações são a desocupação de áreas ocupadas por manifestantes, que ocorre de forma pacífica, em Macapá, e o monitoramento de mobilizações.

“O envio dos militares do Amapá é um gesto simbólico, mas que reafirma o compromisso permanente do Governo do Estado com a defesa da democracia, contra as ações extremistas daqueles que atentam em desfavor do Estado de Direito”, afirmou Clécio Luís.

O Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Adilton Corrêa, informou que todos os policiais que agregam apoio em Brasília são profissionais que possuem o curso de especialização da Força Nacional.

“São militares preparados para este tipo de situação e que vão ajudar na defesa nacional. Os policiais irão ficar o tempo necessário para que a ordem seja restabelecida da melhor maneira possível”.