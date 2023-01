Amapá planeja produzir hidrogênio para geração de energia

Em reunião virtual com o governador Clécio, empresa britânica apresentou projeto de construção de uma unidade de produção de 5GW até o 1º trimestre de 2024.

Da REDAÇÃO

Amapá planeja entrar com força no mercado de insumos de energia limpa a partir da produção de hidrogênio e amônia verdes, combustíveis descarbonizados.

Para isso, o Governo do Estado abriu negociações sobre incentivos fiscais e investimentos com a empresa inglesa Next Hydrogen, sediada no Reino Unido, para construção de um complexo produtivo desses combustíveis no Amapá.

Segundo o secretário de Estado de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Lucas Abrahao, a proposta tem potencial para produção em larga escala de energia limpa, de descarbonização de cadeias produtivas como cimento, siderurgia e agricultura, além de ajudar o Brasil a atingir as metas internacionais assumidas pelo país para zerar as emissões de carbono.

A iniciativa foi apresentada por representantes da empresa em reunião virtual com o governador Clécio Luís (SD) e os cofundadores da Next, Wesley Paul e Javier Romero.

O foco principal é gerar energia limpa de forma mais barata para a exportação, mas que pode ser consumida pelo mercado interno. O projeto no Amapá terá como primeira fase a construção e início de operação de uma unidade de produção de 5GW até o 1º trimestre de 2024.

“O Amapá é o estado mais preservado do Brasil, com 73% de áreas protegidas, temos potencial eólico, de energia solar, água em abundância e um porto bem localizado estrategicamente. Prestamos serviços ambientais ao planeta. Faremos o que for necessário para implantar e fazer esse projeto dar certo no nosso estado”, afirmou o governador.

A Next Hydrogen se comprometeu em financiar o projeto através do Fundo Internacional para a Amazônia – reaberto esse ano pelo presidente Lula da Silva. Representantes e uma equipe técnica farão uma visita em breve ao estado para estudar as viabilidades da localidade do complexo produtivo.

Também participou da reunião Milton Deiró Neto, cônsul honorário do Reino Unido na Bahia, que já trabalhou no Amapá e agora atua em projetos de inovação de escala nacional e global.