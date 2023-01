Amapá tem a 8º execução em 4 dias

Taxista com passagem por homicídio foi recebido a tiros, horas depois de três mortes em Macapá na guerra entre facções

Por LEONARDO MELO

A guerra entre facções criminosas no Amapá parece estar longe do fim. No início da madrugada deste sábado (14), poucas horas depois de três homicídios na zona norte de Macapá, a polícia registrou a 8ª morte em 4 dias. Desta vez, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

A execução ocorreu pouco depois da meia-noite, na Rua Padre Vitório Galiane, no Bairro Nova Brasília. Policiais do 4º Batalhão da PM foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo duas pessoas baleadas.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram uma das vítimas que depois teve o óbito confirmado por uma equipe do Samu. A outra pessoa baleada já tinha sido levada para o Hospital de Emergência de Santana.

De acordo com as primeiras informações, o homem assassinado foi identificado como Rosivaldo Pedroso dos Santos Júnior, de 28 anos. Ele era motorista de um táxi Siena branco, e a outra vítima é uma mulher de 31 anos passageira do veículo.

De acordo com a PM, Rosivaldo Pedroso tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por homicídio. Policiais receberam relatos de que Rosivaldo estava trabalhando como taxista quando recebeu uma ligação solicitando uma corrida.

Ao chegar no endereço informado, no Bairro Nova Brasília, ele teria sido recebido a tiros por dois homens em uma motocicleta. Descontrolado, o carro bateu em um poste. Até o fechamento desta matéria não havia informações sobre prisões.

Entre a noite de terça e madrugada de quarta-feira (11), foram registrados 4 homicídios também em Santana, todos relacionados à guerra entre facções.

Ontem (13) à tarde, três homens foram assassinados também a tiros na zona norte de Macapá no que a polícia acredita ser a continuidade da disputa por territórios e comandos de grupos criminosos. Dos três homicídios da tarde. um ocorreu no Bairro Ipê e dois no Bairro Ilha Mirim. Todas as vítimas tinha diversas passagens pela polícia.