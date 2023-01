Após condução tensa, bolsonarista que agrediu jornalista é liberada

Mulher e outros manifestantes batem boca com policiais antes da condução para a delegacia. Fotos: André Zumbi

Por ANDRÉ ZUMBI

A manifestante bolsonarista que agrediu o jornalista Olívio Fernandes, na manhã desta segunda-feira (8), foi detida e levada para prestar depoimento no Ciosp do Pacoval, no fim da manhã desta segunda-feira (9). No momento da condução, os remanescentes do acampamento da frente do quartel do Exército ainda esboçaram reação pra tentar impedir que a levassem.

Horas antes, o jornalista teve o telefone celular arrancado das mãos momentos antes de entrar ao vivo para um programa de rádio, em Macapá. O jornalista chegou a ser imobilizado por outros manifestantes para que não corresse atrás da mulher após o roubo do celular.

O aparelho só foi devolvido ele quando as imagens captadas por Olívio foram criminosamente deletadas, e com a condição de que o profissional “sumisse” do local. Ele chegou a registrar a imagem da agressora e fez o boletim de ocorrência.

No fim da manhã, a polícia localizou a acusada das agressões. Ela estava na praça onde ficava o acampamento na companhia de outros manifestantes. Antes entrar na sala do delegado, Olivio adiantou que tentaria “resolver tudo na paz”.

“Eu quero chegar a um acordo para, pacificamente, a gente resolver isso aí”, disse Olívio.

O advogado da acusada, Genivaldo Marvulle, explicou que tudo foi resolvido amigavelmente.

“Foi um pequeno entrevero entre o repórter que estava trabalhando, a gente entende. Mas a pessoa que está lá também está no calor das emoções nesse momento que o Brasil vive. Já foi tudo resolvido pacificamente e amigavelmente”, afirmou o advogado.

Olívio e a acusada foram ouvidos pelo delegado e liberados em seguida.