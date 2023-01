Após “estouro” de esconderijo, membro de facção morre em troca de tiros

João de Deus Tunarí da Silva empunhava pistola calibre 765 e tinha passagens por homicídio, furto e roubo

Por OLHO DE BOTO

Um homem dono de extensa ficha criminal morreu em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), na noite deste sábado (28), durante uma operação para combater a guerra entre facções, o tráfico de drogas e o grande número de roubos na zona norte de Macapá.

De acordo com a PM, o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) revidou após ter sido recebido a tiros por vários indivíduos que estavam dentro de uma casa na Avenida Alexandre Ferreira da Silva, no bairro Jardim Felicidade II.

Na troca de tiros, João de Deus Tunarí da Silva, de 30 anos, foi atingido e morreu antes da chegada do Samu. Ele empunhava uma pistola calibre 765 e tinha passagens pelos crimes de homicídio, furto e roubo. O restante do bando conseguiu fugir.

A Polícia chegou ao local após denúncias indicando o imóvel onde João de Deus estava como esconderijo de faccionados e ponto de vendas de entorpecentes. Dentro do imóvel foram encontrados diversas porções de maconha e cocaína, além de eletrodomésticos possivelmente de procedência ilícita. Tudo foi apresentado no Ciosp do Pacoval.