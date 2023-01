Após informação da Inteligência, Força Tática prende 5 pessoas com drogas e munições

Flagrante ocorreu numa região periférica do Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro homens e uma mulher foram flagrados por militares do Batalhão de Força Tática com drogas e munições de uso restrito das forças de segurança pública, numa região periférica do Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá, nesta terça-feira (24).

A prisão ocorreu após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da PM sobre a presença de suspeitos armados na ‘Boca da Preta’, que estariam comercializando entorpecentes e intimidando moradores.

Na chegada ao local, vários indivíduos passaram a correr e a pular no lago quando avistaram os policiais. Outros se abrigaram numa casa e foram capturados, entre eles uma garota de 24 anos, flagrada com uma bolsa que continha uma grande porção de maconha.

Outro suspeito, um homem conhecido como Boneco, é apontado como dono das munições e integrante de uma organização criminosa.

Por meio de consultas no banco de dados do sistema prisional ficou constatado que a maioria já tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas, furto, corrupção de menores, resistência, desobediência, desacato e homicídio.

Na ação, a Força Tática apreendeu duas balanças de precisão utilizadas na pesagem do entorpecente, uma quantia em dinheiro, 18 munições de calibre ponto 40, e porções de cocaína e maconha já prontas para comercialização.

Os policiais conduziram todos para o Ciosp do Pacoval.