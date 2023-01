Arena da Conceição: de ‘Copa do Mundo’ ao abandono

Campo Turúbio Guimarães, na Praça da Conceição, foi o primeiro espaço público de Macapá a ganhar gramado sintético.

Por ANDRÉ ZUMBI

O gramado sintético do tradicional campo O Turimbão, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro do Trem, região central de Macapá, está destruído e abandonado.

O espaço, que no segundo semestre de cada ano abriga a maior competição de futebol amador do Estado do Amapá, a Copa do Mundo Marcílio Dias, está completamente deteriorado.

Agora, a grama artificial, onde talentos do futebol amapaense já foram revelados, dá lugar a remendos e buracos. Praticar o esporte no local se tornou até perigoso e propenso a contusões. Por isso, projetos sociais como escolinha de futebol que usam o desbotado campo encontram dificuldades para continuar treinando.

A Associação de Solteiros e Casados do Bairro do Trem, a quem foi confiada a responsabilidade de administrar o campo desde a sua inauguração, em 2016, garantiu que vem solicitando ao poder público uma reforma no local, apesar de arrecadar dinheiro que deveria ser usado na manutenção.

O radialista Costa Filho, que preside a entidade há pouco mais de dois anos, explicou que, por se tratar do primeiro campo com essas especificações no Amapá, a estrutura foi se deteriorando e nenhuma manutenção grande foi feita.

Ele alegou que com o que arrecadação dos times que usam o espaço deu apenas para fazer pequenos reparos no gramado e no alambrado, e pagar o salário de uma pessoa que cuidava do campo, administrando a entrada e saída das pessoas.

“Já foi feito umas três ou quatro manutenções no gramado, mas ele não tem mais condições de receber apenas os remendos. Algumas partes já estão podres. Já temos uma emenda do senador Davi para o campo e da prefeitura para a praça no entorno da arena”, justificou o presidente.

O professor Osório Ramos é treinador no projeto social Escolinha de Futebol Futuros Atletas do Trem. Há 10 anos ele ensina futebol a meninos e meninas da comunidade, desde quando o campo ainda era de areia. O professor descreveu a dificuldade em treinar os pequenos atletas por compra do estado da arena.

“O campo está feio. A durabilidade dele é de cinco anos, mas já tem mais de seis anos. A gente pede ajuda das autoridades para reforma o campo. A gente atende mais de 80 crianças e já tivemos atletas se machucando por causa do gramado. A gente pede apoio para melhora do campo”, pediu o professor.

A Coordenadoria de Esportes da Prefeitura de Macapá informou que a manutenção está em dia em todas as arenas de Macapá que são de responsabilidade do município, mas a arena da Conceição foi entregue à Associação de Solteiros e Casados.

O gramado sintético do campo Turíbio Guimarães foi inaugurado em 1º de julho de 2016. A obra foi uma parceria articulada pelo senador Davi Alcolumbre (UB) entre uma fabricante de cervejas e a Prefeitura de Macapá.

O empreendimento multinacional, que reformou 300 campos no Brasil, colocou a grama sintética e promoveu a iluminação do campo, enquanto a PMM reformou a cabine, vestiários e arquibancadas.

À época o prefeito era o atual governador do Amapá, Clécio Luís (SD) e o presidente da Associação de Solteiros e Casados do Bairro do Trem que assinou a Permissão de Uso do Bem Público, repassando a administração do campo da prefeitura para a entidade, foi o ex-jogador e ex-técnico de futebol profissional, Vítor Jaime.