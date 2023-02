Assaltante que fugiu algemado da Polícia Científica morre ao trocar tiros com o Bope

Confronto ocorreu em uma área de ponte do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante foragido que respondia a vários processos morreu ao trocar tiros com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Amapá.

O confronto ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (31), na área de pontes da Avenida Saúde Pimentel, no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Brennon Chagas dos Santos, o Peteleco, de 32 anos, morreu antes da chegada do socorro médico. De acordo com o subcomandante do Bope, major Wilkisson, o criminoso abriu fogo ao se deparar com uma viatura da Rotam que patrulhava aquela área da cidade.

Depois disso, os policiais desceram da viatura e avançaram em direção ao criminoso, que correu para dentro da área de ponte e lá entrou em uma casa e, de lá, continuou a disparar. Os militares conseguiram se aproximar e entraram na residência, onde Peteleco foi atingido.

“Mesmo atingido, ele tentou fugir, entrando no lago, mas a equipe foi atrás e conseguiu capturá-lo, trouxe-o de volta a casa e acionou o socorro médico”, comentou o major.

Segundo a polícia, Peteleco era considerado foragido desde o dia 10 de dezembro de 2022, quando foi preso após assaltar uma padaria no bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá.

Na ocasião, após ser autuado em flagrante, ele foi encaminhado para Polícia Científica para exame de corpo de delito – procedimento de praxe para presos que serão encaminhados à audiência de custódia.

Mas, ele aproveitou-se de um descuido e, mesmo algemado, conseguiu fugir da sede da Polícia Científica, localizada no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Segundo o delegado Leonardo Alves, o fugitivo respondia a mais de 15 processos por roubo. Na quarta-feira da semana passada, dia 25, ele foi indiciado na da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) por cinco assaltos à mão armada. Os crimes foram praticados entre os meses de novembro e dezembro de 2022, nos Bairros Marabaixo e Buritizal.

“Esse suspeito, Brennon Chagas, foi identificado, qualificado e reconhecido por diversas vítimas, sendo que todas elas foram enfáticas ao mencionarem que ele cometia os roubos sozinho, munido de arma de fogo e que por vezes chegava a disparar para intimidar os populares ou garantir sua fuga, sendo que ele subtraía celulares, joias e dinheiro das vítimas”, informou o delegado Leonardo Alves.

A polícia divulgou vídeos dos assaltos que teriam sido praticados por Peteleco. Em um desses assaltos, ele aparece chegando à padaria no Bairro Marabaixo, vestido como motoboy para evitar chamar atenção. Ele posiciona a motocicleta preparada para fuga e entra no estabelecimento. Após roubar pertences dos clientes, ele foge.

Segundo o Bope, as roupas que ele teria usado neste dia estavam na casa onde houve a troca de tiros esta tarde. O material foi apresentado à Polícia Civil.

“A residência era onde ele escondia pertences das vítimas e as vestimentas que usava nos roubos. Ele mesmo levou a equipe até essas provas quando correu para lá”, reforçou o major Wilkisson.