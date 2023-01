Assaltantes amarram funcionário e arrombam cofre de posto de combustível

Crime foi registrado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Um posto de combustíveis, localizado no Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá, teve a gerência invadida e a renda total do dia roubada na madrugada desta terça-feira (3).

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o crime ocorreu por volta de 0h30, quando três assaltantes armados surpreenderam o único funcionário que estava no local. Ele foi rendido e amarrado.

Depois disso, os bandidos usaram um maçarico para abrir o cofre do posto e levaram todo o dinheiro que lá foi depositado durante o dia.

O funcionário só foi socorrido por volta de 3h30, quando um vizinho escutou os gritos de socorro vindos do estabelecimento.

Militares do 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá ainda fizeram buscas na região, mas nenhum dos criminosos foi encontrado.