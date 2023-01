Assaltantes invadem casas e aterrorizam famílias

Ambos os casos ocorreram na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois roubos a residência foram registrados no plantão de quarta para quinta-feira (19). No primeiro caso, três assaltantes invadiram uma casa, renderam toda a família e levaram um carro modelo Siena, joias, celulares, televisores e cerca de R$ 5 mil.

O roubo ocorreu na noite desta quarta (18), por volta de 21h, em um retiro localizado às margens de um ramal da BR-210, na zona norte de Macapá.

Quando as vítimas conseguiram avisar a Polícia Militar do Amapá, os bandidos já haviam fugido. O veículo usado na fuga foi abandonado nos arredores do habitacional Macapaba.

Militares do 2º Batalhão prosseguiram nas buscas, porém, como os moradores não souberam informar as características dos ladrões, ninguém foi preso e nem identificado.

Já por volta de 5h de hoje, houve mais uma invasão a residência. Desta vez, na Avenida Joaquim Magalhães dos Santos, no Bairro Novo Horizonte. Lá, três indivíduos armados invadiram a casa e roubaram TV, botijão de gás, celulares e um Ônix. O caro ainda não foi encontrado. Ninguém foi preso.

Os casos foram repassados para a Polícia Civil investigar.