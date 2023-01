Assaltantes levam R$ 50 mil de embarcação no Canal do Jandiá

O barco estava atracado no porto do Canal do Jandiá, na orla leste de Macapá, e aguardava a maré propícia para zarpar da capital amapaense.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil busca identificar 4 bandidos armados que invadiram uma embarcação e roubaram mais de R$ 50 mil, mercadorias e objetos pessoais da tripulação e de passageiros.

O barco estava atracado no porto do Canal do Jandiá, na orla leste de Macapá, e havia acabado de chegar do Distrito do Bailique. O crime ocorreu por volta de 21h30.

Durante a ação criminosa, um dos passageiros foi ferido com um tiro de raspão em uma das mãos, disparado por um dos assaltantes.

A Polícia Militar do Amapá informou que patrulhava a região quando avistou uma mulher pedindo socorro nas proximidades do porto. Era uma das vítimas da quadrilha. Ela detalhou as características dos criminosos e os militares fizeram buscas na região, mas os bandidos já haviam fugido.

Nesta manhã de sexta (13), o barco ainda estava atracado no porto. O dono da embarcação contou à reportagem do Portal SelesNafes.com que os R$ 50 mil eram renda de viagens entre a capital e o arquipélago pagos pelo serviços de transporte de passageiros e de cargas. Após o roubo, os assaltantes fugiram em bicicletas.

Além do dinheiro do comandante, os bandidos levaram, ainda, três notebooks e quatro aparelhos celulares e R$ 2 mil de um dos passageiros.