Bandidos foram avisados que havia R$ 70 mil em posto, diz polícia

Delegado Dante Ferreira investiga o caso. Assaltantes mascarados estavam preparados com maçarico

Por LEONARDO MELO

A Polícia Civil do Amapá já investiga o assalto que ocorreu na madrugada desta terça-feira (3), num posto de combustíveis da Rua Guanabara, no Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá. Foi o primeiro grande assalto de 2023. Os bandidos levaram pelo menos R$ 70 mil que estavam guardados no cofre e chegaram ao local preparados com um maçarico.

Os dois bandidos mascarados invadiram o posto por volta da meia-noite e meia, e renderam o único frentista de plantão. Ele foi amarrado com uma braçadeira de plástico, e os criminosos tiveram tempo de sobra para abrir o cofre com um maçarico.

“O assalto durou 3h, até chegar o carro de apoio que a vítima não conseguiu identificar, mas ouviu o barulho do veículo chegando para levar os assaltantes e o dinheiro”, comentou o delegado Dante de Oliveira, que investiga o caso.

Geralmente, para evitar roubos, os empresários donos de postos depositam a renda em agências no fim do dia.

“É só uma hipótese, mas alguém informou os bandidos que havia uma grande quantia que ainda não havia sido depositada”, acrescentou.

Até agora não houve prisões, mas a polícia segue investigando.