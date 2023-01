Bombeiros acertam a quadra em ‘bolão’ da Mega da Virada

A aposta foi feita um dia antes do sorteio

Por ANDRÉ ZUMBI

Um grupo de 23 militares do interior do Amapá tem motivos de sobra para acreditar de 2023 será um ano bom. Eles fizeram juntos um bolão da Mega Sena da Virada e acertaram a quadra. O sorteio aconteceu no sábado (31), e eles já dividiram o prêmio de R$ 15 mil.

Os bombeiros são do 7º Grupamento Militar de Oiapoque, município a 590 km de Macapá. A cabo Josiany Sepeda, a organizadora da aposta, disse que a decisão foi tomada no dia anterior ao sorteio. Ela convidou os colegas e quando soube que eles acertaram ficou surpresa, já que foi a primeira vez que apostou.

“Pela primeira vez e já bati uma quadra assim, foi legal! Vamos manter o bolão para os próximos anos”, garantiu.

Para a cabo Lívia Granjeiro, a graninha veio em boa hora. Inicialmente. ela pensou que receberiam um valor abaixo de R$ 700, o que daria aproximadamente R$ 20 para cada um. Mas, para sua surpresa, foi um valor um pouco maior. Ela já tem planos para o dinheiro os R$ 652,00.

“Mas já estávamos felizes porque já iria pagar nosso almoço e não iríamos fazer comida no quartel (risos). Mas pra nossa surpresa o valor foi maior foi de 15 mil e assim ficamos muito surpresos e felizes demais em dividir esse valor. Vou gastar fazendo meu cabelo amanhã revitalizando meu loiro”, disse satisfeita a militar.

O sorteio do concurso 2550 pagou o total de R$ 541 milhões de reais. Foi o maior já pago na história do sorteio. Cinco apostadores que acertaram os seis números levaram R$ 108 milhões. Outros 2.485 acertaram a quina e receberão R$ 45 mil, cada, e outros 183 mil acertaram a quadra. Na semana passada, um apostador de Macapá ganhou quase R$ 700 mil na Loto Fácil.