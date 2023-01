Boto é salvo por populares após ficar preso em saída de esgoto

Caso ocorreu na zona sul de Macapá. O animal entrou em um canal que é uma saída de esgoto durante a maré alta e ficou preso após a vazante.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Um boto encalhou na orla de Macapá no domingo (22), às proximidades da ocupação do Zeca Diabo, no Bairro Araxá, zona sul de Macapá. Populares se uniram para ajudar o animal a voltar para Rio Amazonas. O resgate foi registrado em vídeo e rivalizou nas redes sociais.

O animal, com aproximadamente um metro e meio de comprimento, estava preso em um canal na saída de um esgoto que enche quando a maré sobe.

A população acionou o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá, que esteve no local, mas não havia como resgatar o bicho. A PM justificou que ele poderia sair quando a maré subisse novamente. O animal teria entrado no local por uma manilha e ficou preso após a vazante.

A equipe que atendeu a ocorrência informou que repassou as informações ao Centro Integrado de Operações e defesa Social (Ciodes) para que acionasse o Corpo de Bombeiros, mas antes que uma guarnição chegasse no lugar indicado, a própria população tomou a iniciativa.

No vídeo é possível observar que quatro homens usam uma rede de pesca para imobilizar o animal, que fica agitado ao perceber a aproximação deles. O objetivo era tirá-lo de lá e levá-lo de volta ao rio.

Após alguns minutos de muita força contra a vontade do boto, que se debatia muito, enfim, eles conseguiram. Cinco homens foram necessários para levá-lo até o rio, onde foi solto. Veja: