BR-156: Clécio e Randolfe selam acordo com o novo ministro dos Transportes

Amapá poderá assumir pavimentação de lote do trecho sul e ministro Renan Filho garantiu concluir o trecho norte

Por SELES NAFES

O governo do Amapá poderá assumir a pavimentação de um dos lotes do trecho Sul da BR-156. O assunto foi discutido na tarde desta quarta-feira (18), entre o governador Clécio Luís (SD) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O encontro foi articulado pelo senador Randolfe Rodrigues, atual líder do governo no Congresso Nacional, e que indicou cerca de R$ 50 milhões para o início da pavimentação do primeiro lote, que deve custar cerca de R$ 300 milhões.

A expectativa é de conseguir mais recursos para completar os primeiros 60 km, saindo do município de Laranjal do Jari. O quarto lote está sendo executado pelo Exército no sentido Macapá/Laranjal, e outros dois ficarão a cargo do Dnit.

“Vamos fazer a licitação do trecho 1, que começa em Laranjal do Jari. Em convênio com o governo do Estado vamos decidir a maneira mais ágil de concluir”, explicou o ministro.

O governador pediu ao ministro dos Transportes a conclusão do trecho Norte da BR-156, no sentido para Oiapoque, onde apenas 111 km estão sem asfalto.

Renan Filho garantiu terminar os 11 km que já estão em andamento, e determinou que em março seja realizada uma licitação para os 100 km restantes, que serão considerados um único lote. Este trecho já tem parte dos recursos garantidos pelo senador Davi Alcolumbre (UB), que já tinha se reunido com o ministro.

“Saio muito animado dessa reunião pela própria expertise do ministro Renan Filho que enquanto governador revolucionou Alagoas. Saio convencido de que a nossa geração irá terminar o trecho norte da BR-156”, avaliou Randolfe Rodrigues.

Clécio explicou ao ministro que a BR-156 se encaixa num contexto econômico onde a Guiana Francesa e Amapá têm interesse em fazer comércio.

“A BR-156 concluída viabiliza esse comércio, viabiliza a ponte binacional e o Porto de Santana”, ponderou o governador.