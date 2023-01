Não podemos ser interesseiros com no nosso Senhor. Veja a análise de I Crônicas 16

Bom dia! Uma característica do interesseiro é gostar mais do que você tem, do que de você próprio. Esses vão à igreja somente em busca do que precisam, e quando conseguem o que querem se afastam. Devemos buscar a Deus também nos bons momentos. Veja a análise de I Crônicas 16 no canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima primeira semana de 2023 com o nosso Senhor Jesus!