Chefe do crime organizado no Araxá morre em tiroteio com o Bope

Confronto ocorreu na invasão do Zeca Diabo, Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma operação de combate ao crime organizado deflagrada pelo Bope terminou na morte do foragido da justiça Nerivaldo Gomes Coutinho, de 46 anos.

O confronto ocorreu na quinta-feira (26), numa região periférica do Bairro Araxá conhecida como Zeca Diabo, na zona sul de Macapá.

Apontado como indivíduo que tinha voz de comando de uma facção, Nerivaldo tinha uma vasta ficha criminal, incluindo crimes de homicídio, segundo a PM do Amapá.

O capitão Azevedo, do Bope, detalhou que o criminoso integrava um grupo armado que se escondeu em residências e abriu fogo contra os policiais que cercavam as áreas de pontes.

No revide, Nerivaldo foi atingido e morreu no local. O restante do bando conseguiu fugir.

“Esse indivíduo era quem comandava o crime organizado nessa área aqui, inclusive ele é responsável por uma morte que ocorreu semana passada aqui no Araxá, ele está envolvido nessa morte. Também está envolvido em outras mortes dessa guerra de facções”, adiantou o capitão.