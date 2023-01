Chove em 14 dos 16 municípios amapaenses nesta segunda

Dos 350 mm de chuva esperados para janeiro, já caíram 150 mm no Amapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Chove desde a noite de domingo (22) em Macapá. Nesta segunda-feira (23), além da capital, mas 13 municípios registraram chuvas. O volume está dentro do esperado para este período do ano, de acordo com Núcleo de Hidro Hidrometeorologia do Amapá (NHMET).

As imagens do satélite mostram que as nuvens carregadas estão concentradas na faixa leste do estado, que compreende a região do Arquipélago do Bailique e Município de Itaubal. Somente Oiapoque e Calçoene estavam sem chuva durante as primeiras horas da manhã de hoje.

Em Macapá, de acordo com dados extraídos de pluviômetros, equipamento utilizado para medir o volume da água da chuva, localizados em bairros distintos na capital, nas últimas 24h choveu cerca de 30 milímetros.

A média de água esperada para o mês de janeiro é de 350 milímetros e até o momento já foram registrados 150mm.

“A gente continua somando os dados dia a pós dia porque o quantitativo de chuva no mês de janeiro é alto. Por enquanto está dentro do normal”, assegurou o meteorologista Jeferson Vilhena.

A previsão para terça (24) e quarta-feira (25) é de chuva fraca no final do dia e o céu pode amanhecer mais aberto nesses dois dias.