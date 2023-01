Clécio confirma fim de acampamento bolsonarista em frente ao Exército

PM do Amapá desmobilizou o acampamento montado em Macapá em frente à sede da 34º Brigada após ordem do ministro Alexandre de Moraes

Por ANDRÉ ZUMBI

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), classificou como “terroristas” os atos ocorridos em Brasília (DF), na tarde de domingo (8), quando centenas de bolsonaristas radicais invadiram, ocuparam e depredaram as sedes dos 3 Poderes. Ele anunciou que, durante a madrugada desta segunda (9), a PM desmontou o acampamento em frente ao quartel do Exército, em Macapá.

O governador se reuniu com representantes de órgãos de justiça e segurança pública na manhã desta segunda-feira (9) para definir ações e estratégias para garantir que não ocorra o mesmo na capital amapaense.

Por volta de 15h, os manifestantes inconformados com o resultado das eleições 2022, quebraram o cordão de isolamento da Esplanada dos Ministérios. Os atos de depredação se estenderam ao STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto.

Clécio ressaltou que as manifestações são permitidas desde que não haja vandalismo. Ele criticou os atos.

“Aqueles que se autointitulavam patriotas, foram os que atacaram a pátria. Seus símbolos seus poderes. Depredaram seu patrimônio. Então, isso é o que devemos deixar bem claro”, afirmou o governador.

Ele informou que durante a madrugada desta segunda-feira (9), o acampamento dos manifestantes em frente ao quartel do Exército em Macapá foi desmontado. Segundo o governador, cerca de 12 pessoas estavam no local no momento da desocupação.

Por volta de meia noite de hoje, saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes que decretou a saída dos manifestantes de frente dos quartéis das Forças Armadas.

“A desocupação aconteceu de forma pacífica. As pessoas que estavam lá não eram aqueles que comandam o movimento mesmo. Vamos avaliar o que aconteceu em Brasília. Vamos avaliar o termômetro aqui do nosso estado e, se for o caso de tomarmos medidas preventivas, vamos tomar. Se precisarmos tomar medidas mais drásticas, tomaremos”, garantiu o governador.

Clécio: “Se precisarmos tomar medidas mais drásticas, tomaremos”. Fotos: André Zumbi/SN

O secretário adjunto de segurança pública, coronel Montalverne, informou que a área desocupada em frente ao quartel da 34ª Brigada de Infantaria do Exército, está sendo monitorada para que os manifestantes não voltem a ocupar o local.

Após o governador falar com a imprensa, começou reunião com os órgãos de segurança pública, que ocorre de portas fechadas. Representantes do Ministério Público e da Justiça também participam do encontro.