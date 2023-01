Clécio é empossado como governador do Amapá

Faixa foi transmitida por Waldez Góes, que neste domingo (1) será empossado como ministro da Integração Nacional. Foto:Alap

Por SELES NAFES

O ex-prefeito de Macapá Clécio Luís (SD), de 50 anos, foi empossado como governador do Amapá nos primeiros instantes de 2023, na madrugada deste domingo (1º). A transmissão da faixa ocorreu na Assembleia Legislativa do Amapá, depois de uma intensa programação cultural no centro da capital.

A cerimônia de posse começou pouco antes da meia-noite, e foi conduzida pelo presidente da Alap, deputado Kaká Barbosa, que declarou Clécio empossado por volta da 1h30. A faixa de governador foi transmitida por Waldez (PDT), que deixou o cargo após dois mandatos consecutivos.

“Foi um momento histórico em função da decisão que o governador tomou ao definir que ficaria até o fim do mandato. Sobre a relação com o governo Lula, melhor impossível. Teremos um filho da terra num ministério tão importante para o Amapá como é o Ministério da Integração Social”, comentou Davi Alcolumbre.

“Concluímos o governo numa situação bem melhor que eu peguei, com escolas militares, obras em andamento na saúde, mobilidade urbana, investimentos na segurança e me sinto com o dever cumprido de ter feito esse trabalho. Entraremos numa nova era”, disse Waldez.

Clécio garantiu que vai amanhecer o dia 2 de janeiro dentro do Hospital de Emergência de Macapá, cumprindo uma das principais promessas de campanha. Mas adiantou que também vai focar na economia.

“Depois do HE vou às demais unidades hospitalares. Nós nos comprometemos em reativar a atividade mineral, investir no bem estar animal, reativar a Secretária da Pesca. e o nosso vice vai me ajudar a tocar a gestão. Ele não vai ser chamado só na minha ausência. Vai ser chamado a governar”, garantiu.

Clécio e Teles apresentaram seus diplomas do TRE junto com a declaração de bens. Em seguida, foram declarados empossados,

Festa popular

Mais cedo, Clécio e Teles participaram da festa cultural organizada para marcar o início de seu governo. Um palco foi montado na Avenida Mário Cruz, entre o Teatro das Bacabeiras e a Praça Veiga Cabral.

A festa foi comandada pela cantora alagoana Manu Batidão, que participou da campanha de Clécio. Depois da apresentação dela, a maratona musical seguiu com Zé Miguel, Silmara Lobato, Ariel, Brenda Zeni, Joãozinho Gomes, além das baterias das escolas Maracatu da Favela, Boêmios do Laguinho e Império do Povo.

Sobre Clécio e Teles

Clécio Luís Vilhena Vieira, tem 50 anos, tem três filhos e é policial civil. Foi produtor cultural, militante do movimento estudantil em Macapá e formou-se em geografia pela Universidade Federal do Amapá. É especialista em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental. Aos 26 anos foi secretário de Educação do Estado, presidente da Afap, vereador e prefeito por dois mandatos.

Em outubro, ele venceu Jaime Nunes (PSD) no primeiro com mais de 222 mil votos.

O vice-governador, Antônio Pinheiro Teles Júnior, tem 39 anos, e economista, professor da Universidade Federal do Amapá, mestre em economia pela Universidade Cândido Mendes, foi secretário de Planejamento do Amapá e secretário de Cidades.