Clécio e Waldez discutem investimentos do Ministério da Integração no Amapá

Uma das iniciativas será incluir produtos do Amapá num programa específico de estímulo à comercialização em outros estados

Por SELES NAFES, de Brasília

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), foi recebido na manhã desta quarta-feira (18), em Brasília, pelo ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, o ex-governador Waldez Góes. A visita de cortesia se transformou num debate sobre investimentos que podem ser feitos com fundos e programas que o Estado ainda tinha acessado.

Waldez e a equipe explicaram, por exemplo, que o ministério tem recursos para iniciativas que busquem combater a salinização do arquipélago do Bailique, a maior comunidade ribeirinha do Amapá.

O ministro detalhou quais áreas permaneceram com o ministério após a reforma administrativa promovida pelo governo Lula, como a Defesa Civil, Segurança Hídrica e o Minha Casa, Minha Vida, além de autarquias de desenvolvimento econômico como a Sudam, Sudene e Codevasf.

Atualmente, o Ministério da Integração mantém mais de 160 obras em andamento no Amapá, envolvendo contratos de repasse no valor de R$ 623 milhões. A maior parte desses recursos é administrada pela Codevasf, além de R$ 135 milhões do Minha Casa, Minha Vida.

Para Clécio, o Ministério da Integração é especial para o Amapá não apenas por conta do perfil de atuação, mas pelo momento inédito de ter um ex-governador do Amapá a frente.

“Fomos recebidos com um leque de possibilidade. Tratamos de recursos federais que já estão sendo usados no Amapá. Temos várias cidades cortadas canais e que têm o papel de evitar inundações. Também tratamos de recursos para fronteira e Defesa Civil, com a possibilidade de criar uma secretaria específica”, comentou Clécio.

O governador também pediu apoio para que o setor produtivo seja incluído num programa do Ministério que fomenta a comercialização de produtos fora do Amapá.

“São as rotas de integração nacional, e temos produtos como cacau, açaí, pescado e outros que podem ser colocados nesse programa a partir da liderança do ministro Waldez”, concluiu.