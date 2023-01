Clécio empossa 49 novos gestores de sua equipe

A cerimônia aconteceu no auditório do Sebrae, em Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

O governador Clécio Luís (SD) empossou 49 novos gestores da sua gestão. Ele garantiu que a escolha foi baseada em critérios técnicos, políticos e profissionais. A cerimônia aconteceu na tarde desta sexta-feira (13), no auditório do Sebrae, no Centro de Macapá.

VEJA AQUI OS NOMES DOS EMPOSSADOS

Clécio afirmou que foi criterioso para escolher os nomes apresentados esta tarde.

“Vivemos uma fase ruim de negação da política. E nós queremos dizer que, sim, a política tem que estar no posto de comando, porque a política é a ferramenta capaz de mudar a vida das pessoas”.

Sobre a criação de novas secretarias e a reativação de outras, como Mineração, Pesca e Habitação, o gestor justificou a necessidade de cada uma. Sobre a habitação, explicou que com a aprovação da PEC que permitirá novos investimentos no Brasil, havia necessidade de ter uma pasta dedicada a captar recursos.

“Mineração é uma das nossas grandes vocações como atividade econômica, que está em declínio, então, criamos uma secretaria para cuidar da atividade mineral. A Pesca, que já foi uma secretaria, volta a ser, por conta do potencial pesqueiro”.

Sobre o cenário nacional, destacou que o Amapá está em um bom momento, o que em sua opinião é sinônimo de prosperidade.

“Eu quero que signifique prosperidade. Estou ao lado do senador Davi, o primeiro amapaense a ser presidente do Congresso Nacional, da CCJ, conseguiu emplacar o primeiro ministro amapaense da República, eu vejo uma janela de oportunidade gigantesca que precisamos agarrar com todas as forças”.

Dos 49 gestores empossados nesta tarde, 17 são mulheres. Para Clécio, o ideal seria se que o número fosse igualitário.

“Mas, estamos numa busca e numa motivação para que cada vez mais mulheres assumam postos no espaço de poder”, finalizou.

Mesmo assim, a equipe ainda não está completa. Resta achar nomes para compor outras pastas, como a Segurança Pública. Ele garantiu que na próxima semana as indicações já serão anunciadas. O governador também ressaltou que não há dificuldade para escolher os nomes, mas houve necessidade de dar maior prioridade à saúde nesses primeiros dias.

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede) e Davi Alcolumbre (UB) participaram da solenidade.