Clécio governa de dentro do HE

Governador assinou as nomeações de 45 gestores

Da Redação

Os primeiros de despachos do governo Clécio (SD) foram assinados nesta terça-feira (3) dentro do Hospital de Emergência de Macapá. Entre os decretos assinados estão medidas para a rede de saúde e nomeação de novos secretários.

“Todos os despachos seguirão aqui no HE. As reuniões serão por aqui e qualquer demanda para o governador será tratada aqui também. Vamos seguir com essa promessa de campanha e realizando ações para a população sentir a diferença, especialmente na saúde”, frisou o governador.

Foram nomeados hoje os 45 primeiros gestores, entre secretários e diretores de autarquias. Com isso, os gestores passam a ter autonomia administrativa para trabalhar.

“Esses despachos são importantes para o funcionamento dos serviços do estado, especialmente das melhorias imediatas no HE. Já estamos com centrais novas, janelas instaladas e seguimos com reparos, principalmente, na parte física do prédio”, explicou o governador Clécio Luís.

Ontem, Clécio fez uma maratona pelos hospitais do Estado, com exceção do Hospital de Clínicas Alberto Lima. A peregrinação incluiu o HE, Hospital e Maternidade de Santana, além do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA).