Clécio instala gabinete no HE e revela prioridades; SNTV

Gesto foi uma das principais promessas de campanha

Por RODRIGO ÍNDIO

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (2), o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), realizou sua 1ª ação como gestor do Estado. Como prometido na campanha, ele instalou um gabinete dentro do Hospital de Emergências (HE) de Macapá.

Acompanhado de assessores e novos secretários, Clécio chegou por volta de 08h10. Cumprimentou trabalhadores do entorno do hospital e ouviu de um mototaxista:

“Não faça como os outros que só vieram aqui no primeiro dia, seja presente. Acreditamos no senhor”.

Na recepção, o governador fez questão de cumprimentar paciente por paciente, ouvindo reivindicações.

O governador disse quais serão as prioridades e o que será feito no HE. Acompanhe:

Um representante do Ministério Público entregou para o governador um documento com uma série de recomendações.